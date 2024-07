Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per BrandBay su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

BrandBay è la piattaforma di gestione delle risorse digitali multimarca ad accesso istantaneo per agenzie, operatori di marketing, designer e imprenditori. Dall'applicazione desktop all'estensione Chrome, BrandBay ti aiuta a organizzare, archiviare e accedere a tutte le immagini, i video, i file, i collegamenti, i caratteri, i colori, le note e altro ancora dei tuoi marchi. L'interfaccia utente semplificata di BrandBay, le opzioni di condivisione e le funzionalità del kit del marchio condivisibile rendono la piattaforma davvero unica e semplice da sfruttare con il tuo team. Crea raccolte e gruppi per organizzare le risorse del tuo marchio nel modo che preferisci. Quindi presentali ai tuoi clienti e al tuo team per una guida di stile quotidiana. Archivia e ospita le tue immagini e i tuoi video e incorporali anche nel tuo sito web con un semplice codice. Condividi le risorse individualmente, in una raccolta o condividi l'intero marchio con autorizzazioni personalizzate. Prova BrandBay gratuitamente oggi e inizia a sfruttare la piattaforma di gestione multimarca ad accesso istantaneo per aumentare il flusso di lavoro online e organizzare le risorse del tuo marchio.

Sito web: brandbay.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a BrandBay. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.