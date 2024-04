Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Botsify su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Botsify è una piattaforma che consente a persone e aziende di creare i propri Chatbot intelligenti senza sapere come programmare. Le persone stesse conoscono la propria attività meglio di chiunque altro e in quanto esperti di casi aziendali possono automatizzare attività come le domande frequenti, l'assistenza clienti, la compilazione di un modulo e la raccolta di dati dalle persone. Il nostro obiettivo è cambiare la conversazione nel mondo degli affari, dell'istruzione e dell'interfaccia umana con qualsiasi gadget tecnologico. Automatizziamo conversazioni/casi d'uso in modo che una persona possa ora chiedere al computer di parlare/mostrare/ricevere istruzioni dalla persona attraverso lo schermo. Siamo dirompenti nella nostra missione di essere i migliori e stiamo portando anche nuove offerte a voce!

