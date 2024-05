Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Botmaker su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Botmaker è la piattaforma conversazionale più avanzata che ti permette di dare risposte smart e veloci ai tuoi clienti in tutti i canali digitali. Costruisci esperienze digitali con bot ibridi e agenti live. Fai crescere la tua attività con soluzioni automatizzate per il commercio via chat, il servizio clienti e le operazioni di help desk. Attraverso l'intelligenza artificiale e il machine learning, la piattaforma ti consente di comprendere e anticipare le esigenze e le richieste dei tuoi clienti. Siamo fornitori di soluzioni WhatsApp e partner di Messenger.

Sito web: botmaker.com

