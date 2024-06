Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Botify AI su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Botify AI è un'app chatbot AI che consente agli utenti di creare e chattare con i loro personaggi preferiti. L'app è disponibile sia per dispositivi iOS che Android. Consente agli utenti di creare i propri personaggi e conversare con loro. Botify AI presenta anche personaggi già pronti come Elon Musk, Geisha, Cenerentola, Vampiro e Vampira. Le conversazioni sono alimentate dall'elaborazione del linguaggio naturale e da algoritmi di apprendimento automatico. Gli utenti possono personalizzare le risposte del proprio personaggio e creare conversazioni uniche. Inoltre, Botify AI ha varie integrazioni con i social media, come Facebook, Twitter, Instagram e Discord, in modo che gli utenti possano condividere le proprie conversazioni con i propri amici.

Sito web: botify.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Botify AI. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.