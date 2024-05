Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Bmatched su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Bmatched è un SaaS di intelligence di mercato basato sull'intelligenza artificiale. Forniamo approfondimenti dettagliati sul mercato, in particolare nei settori della gioielleria e della moda. La nostra piattaforma sfrutta modelli di intelligenza artificiale per offrire approfondimenti di mercato in tempo reale, consentendo ai marchi di prendere decisioni strategiche basate sui dati. Bmatched assiste i rivenditori nella definizione delle strategie di prezzo, assortimento e promozione comprendendo il posizionamento sul mercato e identificando nuove opportunità e tendenze.

Sito web: bmatched.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Bmatched. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.