BluBil può essere utilizzato per il controllo delle spese e delle entrate per scopi personali, familiari e aziendali. È possibile creare un numero illimitato di gruppi, che gestiranno il flusso di cassa in famiglia, in azienda, tra amici, durante un viaggio comune e per qualsiasi altro scopo. È facile creare un gruppo e aggiungere al suo personale, che riceve un'indennità, ha spese di viaggio, spese di rappresentanza. Ora il flusso di cassa è chiaro. Monitora in modo semplice e veloce. Aggiungi spese e entrate in modo abbastanza semplice, i tuoi dipendenti non "dimenticheranno" di risolverli a causa della difficoltà dell'interfaccia. Stabilire i diritti individuali dei dipendenti ordinari e dei capi dipartimento. Delegare l'autorità, ma conservare piena fiducia nel controllo di ciò che sta accadendo. Il flusso di cassa del Gruppo sarà completamente davanti ai tuoi occhi, ma solo se disponi di diritti sufficienti. Tieni traccia dei movimenti di denaro tra i dipendenti.

Sito web: blubil.com

