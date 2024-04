Blinq è una piattaforma innovativa che rivoluziona il modo in cui i professionisti si connettono e condividono le proprie informazioni di contatto. In qualità di fornitore numero 1 a livello mondiale di biglietti da visita digitali, Blinq offre un'alternativa perfetta ed ecologica alle tradizionali carte cartacee. Con Blinq, gli utenti possono creare carte digitali personalizzate che racchiudono non solo i dettagli di contatto, ma anche un profilo più ricco che include collegamenti a social media, siti Web professionali e altre piattaforme digitali. Queste carte possono essere condivise facilmente con chiunque, in qualsiasi momento, tramite uno smartphone o altri dispositivi digitali, facilitando la connessione istantanea in qualsiasi situazione di rete. Blinq si distingue per la sua facilità d'uso, offrendo un design intuitivo e un'interfaccia user-friendly, che lo rendono uno strumento essenziale per i professionisti moderni desiderosi di costruire e mantenere le proprie reti aziendali in modo rispettoso dell'ambiente.

Sito web: blinq.me

