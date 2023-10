Bitnami è una libreria di programmi di installazione o pacchetti software per applicazioni Web e stack di soluzioni, nonché dispositivi virtuali. Bitnami è sponsorizzato da Bitrock, una società fondata nel 2003 a Siviglia, in Spagna, da Daniel Lopez Ridruejo ed Erica Brescia. Gli stack Bitnami vengono utilizzati per installare software su Linux, Windows, Mac OS X e Solaris. VMware ha acquisito Bitrock, insieme alle sue due proprietà più grandi: Bitnami e InstallBuilder, il 15 maggio 2019.

Sito web: bitnami.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Bitnami. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.