Bindy Retail Execution Software aiuta i marchi del commercio al dettaglio e del settore alberghiero a eseguire standard e programmi in tempo e integralmente in ogni sede. Migliora le prestazioni con liste di controllo, foto e firme personalizzate e un flusso di lavoro correttivo a ciclo chiuso. Esecuzione del sito più rapida: crea moduli personalizzati per lanciare promozioni, verificare gli standard del marchio o le procedure operative. Aumenta la produttività: semplifica il flusso di lavoro di ispezione eliminando moduli cartacei, Excel e ritardi. Risolvi i problemi: implementa gli standard del marchio e identifica in modo proattivo i problemi di qualità. Assegnare azioni correttive per la risoluzione. Crea moduli personalizzabili: crea e configura liste di controllo multilingue online, clonale o caricale facilmente da Excel. Punteggio granulare opzionale per ispezione, sezione e tag. Flussi di lavoro specifici del modulo per visibilità, notifiche e approvazione. Approfondimento sulla causa principale: domande condizionali e una selezione di tipi di domande per aiutarti ad approfondire e identificare le cause principali. Coinvolgi tutti: dota i team sul campo e i siti di una piattaforma intuitiva che vorranno utilizzare. Mappa interattiva, calendario collaborativo e programmatore di ispezioni per assistere le squadre sul campo. Illustra i tuoi standard: elimina le supposizioni allegando foto, planogrammi e documenti delle migliori pratiche direttamente ai moduli per i tuoi team sul campo. Fidati ma verifica: le ispezioni includono coordinate GPS, datari e firme. La cronologia dettagliata include la sequenza temporale dell'ispezione, le modifiche e le interazioni dell'utente. Imposta le autorizzazioni: la gerarchia dei campi e le affiliazioni ai siti integrate ti consentono di scegliere chi può avviare le ispezioni e visualizzare informazioni sensibili. Crea ispezioni intelligenti: personalizza ogni lista di controllo, sezione e singola domanda con il proprio intervallo di date di validità, punti, foto delle migliori pratiche e restrizioni. Automatizza le azioni correttive: assegna azioni correttive sul posto, comprese date di scadenza e foto per illustrare la non conformità. Includere raccomandazioni per applicare le procedure operative standard. Semplificazione del follow-up: automatizza le notifiche di ispezioni, attività e azioni correttive. Genera report personalizzati con pochi clic per identificare siti con prestazioni elevate e opportunità di miglioramento. Condividi foto: scatta e carica foto e condividi note. Allega foto a ispezioni, attività e azioni correttive. Un'immagine vale più di mille parole. Dati in tempo reale: i team possono accedere istantaneamente ai risultati, monitorare e verificare la risoluzione dei problemi. Esegui report filtrati aggregati e non elaborati. Automatizza le esportazioni di dati con l'API e integra con il tuo data warehouse. Esegui la tua strada verso il successo. Puntuali e puntuali in tutte le località.

