Bilflo comprende la necessità di soluzioni integrate piuttosto che di soluzioni end-to-end. Bilflo è stato progettato con API aperte per integrarsi nel tuo attuale ecosistema aziendale interfacciando il tuo front office (ATS, CRM) con i processi di back-office (gestione del tempo, buste paga, contabilità), eliminando la necessità di inserire manualmente i dati in più posti. I tuoi strumenti e processi migliori lavorano insieme senza problemi. Bilflo consolida e tiene traccia delle attività di vendita e reclutamento, consolida tempi e tariffe da vari sistemi e unifica i dati di vendita e profitto lordo. Con tutti questi dati in un unico posto, ottieni una panoramica accurata dei tuoi appaltatori, dei membri del team di vendita e della salute dell'organizzazione. Bilflo migliora il tuo sistema ATS - Reporting e analisi personalizzati in tempo reale - Partner di integrazione limitati per la gestione del back office - Importazione di cronometraggio in blocco - Aggiunta di voci di fatture paga personalizzate Bilflo ti aiuta con quanto segue: - Elaborazione settimanale delle buste paga (confronto di più cartellini orari, monitoraggio delle spese ) - Garantire l'accuratezza delle buste paga per la forza lavoro contingente - Fatturazione tempestiva e corretta dei clienti con cartellini dettagliati - Business intelligence utile con punti dati in tempo reale, integrati in tutti gli strumenti del sistema. - Scalabilità delle risorse di back-office per una maggiore produttività

Sito web: bilflo.com

