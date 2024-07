BigSpeak è un software da testo a voce e da voce a testo ricco di funzionalità accessibile online. Le funzionalità principali di BigSpeak riguardano la conversione del testo scritto in audio dal suono realistico e di alta qualità in una varietà di lingue. Utilizza algoritmi avanzati di apprendimento automatico per la generazione di voci sintetiche e supporta la traduzione da diverse lingue per aiutare a superare le barriere linguistiche. La funzione "Speech to Text" consente inoltre agli utenti di trasformare la lingua parlata in testo scritto, facilitando la creazione di trascrizioni da input audio. Inoltre, BigSpeak offre una funzionalità di "Clonazione vocale", che consente agli utenti di creare voci che imitano un suono o uno schema vocale specifico per output audio unici. È implementata un'ulteriore funzionalità "Testo in video" che può creare video generati dall'intelligenza artificiale dagli input di testo degli utenti. BigSpeak garantisce una sicurezza dei dati di alto livello poiché tutti i dati elaborati vengono crittografati e archiviati in modo sicuro nel cloud. Le opzioni di modifica migliorate consentono agli utenti di risparmiare tempo e fatica modificando i risultati esistenti invece di riavviare il processo. È presente un tracker dei progressi per monitorare e rivedere la cronologia del lavoro. Il servizio di BigSpeak può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni, tra cui la creazione di audiolibri, la generazione di voci per diversi scenari e altro ancora.

Sito web: bigspeak.ai

