BgSub è un'applicazione web altamente automatizzata che utilizza la tecnologia AI per rimuovere o sostituire in modo efficiente gli sfondi dalle immagini. La funzionalità dello strumento non richiede il caricamento di immagini, offrendo così una significativa protezione della privacy agli utenti. È caratterizzato da un'elevata precisione e, per un ulteriore miglioramento visivo, include una funzione AI Coloring che regola in modo intelligente il colore delle immagini elaborate. Oltre a rimuovere semplicemente gli sfondi, BgSub consente anche agli utenti di sostituirli con una scelta di colori, sfumature o un'immagine diversa. Fornisce la regolazione gratuita di dimensioni, posizione e specchiatura, nonché l'opportunità di applicare vari effetti artistici. BgSub è eccezionalmente vantaggioso per le persone che desiderano modificare le proprie foto sui social media, sviluppatori web/app che necessitano di immagini accattivanti, fotografi che desiderano cambiare sfondi senza l'uso di uno schermo verde, siti di e-commerce che necessitano di migliorare le immagini dei prodotti e chiunque nel settore dei media o marketing che richiede immagini accattivanti. Nonostante la complessità dello strumento basata sull'intelligenza artificiale, BgSub offre un'interfaccia facile da usare e risultati rapidi, rendendo le modifiche dello sfondo dell'immagine un compito semplice.

Sito web: bgsub.com

