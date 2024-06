Beta Testing

Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

BetaTesting fornisce servizi di test nel mondo reale con una comunità di oltre 200.000 utenti in tutto il mondo. La nostra piattaforma consente alle startup e alle grandi aziende di progettare test per raccogliere feedback, segnalazioni di bug, video sull'usabilità e dati degli utenti reali nel corso di iterazioni di una singola sessione o di più settimane. Il nostro team fornisce inoltre servizi completamente gestiti, tra cui configurazione e progettazione dei test, gestione dei progetti e analisi dei dati per aiutare i nostri clienti a creare prodotti hardware e software migliori.

Sito web: betatesting.com

