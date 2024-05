Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Bento for Business su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Bento è una piattaforma di gestione delle spese basata su carte per le PMI che fornisce controllo operativo, visibilità e approfondimenti sulle spese aziendali. La piattaforma operativa finanziaria di Bento consente alle aziende di emettere credenziali di pagamento fisiche e virtuali a persone e sistemi senza introdurre rischi, fornendo al contempo alle aziende controllo e visibilità senza precedenti sulle spese B2B e sulla spesa aziendale. Le API aperte e le partnership White Label estendono questi vantaggi di controllo e gestione per automatizzare i pagamenti ben oltre le sole spese. La nostra missione è fornire alle aziende una potente piattaforma operativa finanziaria in modo che possano promuovere la propria visione, responsabilizzare i propri dipendenti e creare valore per i propri clienti.

