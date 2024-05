BeMyEye fornisce ai marchi di consumo una soluzione completa per monitorare, analizzare e migliorare le loro prestazioni in negozio, utilizzando tecnologie AI, IR e crowdsourcing per aiutarli a raggiungere un'esecuzione perfetta del negozio Dota la tua forza vendita della nostra app "Compass" per eseguire negozi in modo rapido e accurato audit utilizzando IR o ordina visite dalla nostra comunità di oltre 3 milioni di revisori su richiesta. Le fotografie e i dati raccolti vengono elaborati automaticamente per produrre tutti i tuoi KPI di vendita al dettaglio: disponibilità dei prodotti, conformità delle promozioni, quota di scaffale, dati della concorrenza, ecc. Il nostro "Retail Execution Cockpit" ti offre molto più di una visione intuitiva dei KPI del tuo negozio. Abbiamo progettato la piattaforma per aiutarti a identificare tendenze e problemi, per analizzare l'impatto di ciascun KPI (puoi collegarlo a fonti di dati esterne, come i dati di vendita) e per comunicare direttamente le priorità ai tuoi rappresentanti. Seleziona l'elenco dei negozi che desideri che il nostro pubblico copra: i nostri "Occhi" eseguiranno audit oggettivi dei negozi e riceverai tutti i tuoi KPI in tempo reale. Utilizza questa soluzione per i negozi in cui i rappresentanti sul campo non sono autorizzati a intervenire, per aumentare la copertura del tuo negozio a un prezzo limitato o semplicemente per ottenere dati certificati, imparziali e accurati.

Sito web: bemyeye.com

