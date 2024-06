Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Beeceptor su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

In Beeceptor, ridefiniamo il modo in cui i team di piccole e grandi dimensioni affrontano lo sviluppo di software con la nostra piattaforma all'avanguardia di virtualizzazione dei servizi e API Mocking. Questa soluzione innovativa combina in modo esclusivo un server simulato, un tunnel locale e un proxy HTTP, consentendo la simulazione senza soluzione di continuità di API e servizi. Questa potente triade, combinata con il nostro approccio senza codice e senza download, garantisce l'onboarding più rapido del settore. Beeceptor è certificato SOC2 Tipo 2 e ISO 27001, garantendo i più elevati standard di sicurezza e conformità, rendendolo una scelta affidabile per le aziende di tutto il mondo. La virtualizzazione dei servizi è fondamentale per gli sviluppatori e i team di controllo qualità poiché consente loro di disaccoppiare le dipendenze e consentire lo sviluppo parallelo, aumentando significativamente la produttività e la collaborazione. Sfruttando Beeceptor, i team possono creare rapidamente servizi simulati, riducendo i tempi del ciclo di sviluppo e tagliando i costi. Unisciti alle fila delle aziende soddisfatte che hanno trasformato i propri flussi di lavoro con la piattaforma efficiente, affidabile e sicura di Beeceptor. Rivoluziona oggi stesso i tuoi processi di sviluppo e test con Beeceptor!

Sito web: beeceptor.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Beeceptor. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.