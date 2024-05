Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Baselinker su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

- BaseLinker è un software di gestione multicanale che semplifica le vendite su tutte le piattaforme come Amazon, eBay, Etsy, Reverb e Mirakl, con oltre 1.000 altre integrazioni. - Sfruttando il nostro modulo di automazione avanzato, i team possono elaborare gli ordini fino a 10 volte più velocemente, riducendo al minimo gli errori con il nostro esclusivo assistente per l'imballaggio e le funzionalità di azione automatica, che gestiscono attività come la creazione di spedizioni, le e-mail dei clienti, la generazione di fatture e la stampa di etichette. - Con oltre 23.000 utenti attivi in ​​Europa, Stati Uniti e Brasile, forniamo supporto esperto ai venditori che mirano all'espansione internazionale.

