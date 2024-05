AxxonPay è un importante fornitore di soluzioni di pagamento e un acquirente diretto di carte bancarie per commercianti ad alto rischio. Offriamo una gamma di servizi di pagamento, tra cui Visa, Mastercard, JCB, UnionPay e metodi di pagamento alternativi ai clienti in tutto il mondo. Le nostre tecnologie basate sui dati sono personalizzate per soddisfare le esigenze dei nostri clienti e-commerce, rendendo i pagamenti online semplici, sicuri e senza problemi. Il nostro gateway di pagamento facilita un processo di pagamento omnicanale, combinando funzionalità di acquisizione, oltre 100 metodi di pagamento, pagamenti di massa e innovazione tecnologica in un'unica integrazione perfetta. AxxonPay garantisce un rapido movimento di denaro con un solo clic. I nostri clienti beneficiano di costi operativi ridotti, time-to-market ridotto per l'espansione del business e del perfetto equilibrio tra conversione e sicurezza. Con oltre 700 dipendenti, AxxonPay ha una presenza globale con quattro uffici in tutto il mondo. Siamo autorizzati dalla Financial Conduct Authority FCP del Regno Unito. Il nostro impegno nei confronti dei nostri clienti si riflette nelle nostre soluzioni di pagamento all'avanguardia e nel nostro impeccabile servizio clienti.

Sito web: axxonpay.com

