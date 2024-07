Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Awarathon su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Awarathon è uno strumento dinamico per il coaching di vendita basato su video-roleplay. Il nostro ambiente di formazione virtuale sfrutta l'intelligenza artificiale per aiutare i tuoi team di vendita a realizzare proposte efficaci e vincenti. Awarathon collabora con le organizzazioni del mercato medio per incidere sulla loro preparazione alle vendite. La nostra piattaforma sfrutta l'intelligenza artificiale e il gioco di ruolo video per migliorare l'efficacia della formazione alla vendita e aiutare i tuoi team a realizzare la presentazione perfetta. Abbiamo aiutato i nostri clienti (nei settori dei servizi finanziari, della tecnologia, della sanità e delle soluzioni educative) a diventare pronti per la vendita e ad avere team di vendita più coerenti e fiduciosi. Awarathon ha sede a Mumbai, la massima città dell’India. Abbiamo iniziato la nostra vita con l’ambizione di diffondere una consapevolezza sociale (è ciò che ha ispirato il nostro nome). Nel corso del tempo, siamo diventati artefici del cambiamento tecnologico, garantendo nel contempo che i nostri impegni sociali nel campo dell’istruzione e delle pari opportunità continuino in modo significativo.

Sito web: awarathon.com

