Insegniamo la progettazione UX/UI e poi aiutiamo le persone a ottenere ottimi lavori. Avocademy nasce dall'esigenza di designer più diversificati. Gli attuali programmi di progettazione sono costosi e non accessibili. Rendiamo accessibile a chiunque l'entrata nel campo e il cambiamento di carriera. I nostri studenti sono per il 75% donne, per il 65% BIPOC e per il 33% LGBTQ+.

Sito web: avocademy.com

