autoRetouch è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale per la modifica in blocco delle immagini dei prodotti online. Consente agli utenti di applicare in modo rapido e accurato una serie di funzioni di modifica alle immagini, tra cui rimozione dello sfondo, manichino fantasma, personalizzazione dello sfondo e ritocco della pelle. La suite di strumenti basati sull'intelligenza artificiale di autoRetouch consente agli utenti di creare istantaneamente bellissime immagini, senza che siano richieste competenze di editing delle immagini. La piattaforma offre anche una gamma di modelli di specifiche del mercato, che consentono agli utenti di modificare tutte le immagini in pochi secondi. autoRetouch è progettato per risparmiare tempo e denaro, aumentando al tempo stesso gli acquisti e-commerce e aumentando l'esposizione del marchio. Il suo software completamente automatizzato per la creazione di manichini fantasma/effetti articolazione del collo consente agli utenti di dare vita ai prodotti di moda e aiutare i clienti a vedere quanto sono belli. La piattaforma è disponibile su desktop e ha un prezzo a partire da 0,25 € per immagine, con un tempo di elaborazione medio di 5 secondi.

Sito web: autoretouch.com

