AutoLink AI è uno strumento innovativo progettato per migliorare i collegamenti interni sui siti Webflow attraverso la potenza dell'intelligenza artificiale. Offre funzionalità come suggerimenti di collegamento basati sull'intelligenza artificiale, collegamento in blocco, rilevamento di collegamenti interrotti, supporto di collegamento multilingue e creazione di silo di contenuti per aiutare gli utenti a strutturare i propri contenuti in modo più efficace. Lo strumento potrebbe essere utilizzato dai proprietari di siti web, dai professionisti SEO e dai creatori di contenuti per migliorare l'architettura del sito, aumentare il traffico organico e accelerare l'indicizzazione dei contenuti. Le persone potrebbero voler utilizzare AutoLink AI per risparmiare tempo nel processo manuale di collegamento interno, garantire la pertinenza del collegamento, mantenere l'integrità del sito e, in definitiva, aumentare la visibilità del proprio sito Web e l'esperienza di navigazione dell'utente.

Sito web: autolink.ai

