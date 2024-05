Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per AutoHub su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

La valutazione AutoHub rende più semplice ed efficiente la valutazione delle permute dei clienti presso la concessionaria. La valutazione AutoHub è progettata per essere utilizzata dai dipendenti della concessionaria con il lettore Bluetooth OBD II AutoHub. Potenziamo il tuo gioco di permuta. Abbiamo creato il widget definitivo per consentire ai rivenditori di ottenere più lead di permuta dal loro sito web. Abbiamo creato un'app rivoluzionaria per la valutazione in negozio basata sui processi.

Sito web: autohub.io

