Attestiv è uno strumento di rilevamento dei contenuti basato sull'intelligenza artificiale e di analisi forense dei media digitali volto a salvaguardare le risorse digitali e scoprire media falsi o manipolati, come foto, video e documenti. Lo strumento utilizza una tecnologia AI brevettata per autenticare i media caricati, garantendo che le informazioni condivise siano sicure. In tempo reale tramite dispositivi mobili, API o il portale web Attestiv, foto, video e documenti vengono rilevati e validati senza alterazioni. La funzionalità principale di Attestiv risiede nella sua capacità di proteggere aziende e organizzazioni da potenziali danni dovuti all'uso improprio di media digitali alterati o fabbricati. La piattaforma è progettata per soddisfare le esigenze di diversi settori, tra cui assicurazioni, servizi finanziari, notizie e media, tra gli altri. Attestiv ha trovato la sua applicazione nelle quotazioni immobiliari e commerciali, nei sinistri, nei rinnovi, nelle ispezioni e nella prevenzione delle frodi e delle perdite derivanti dalla manipolazione dei media. Inoltre, la piattaforma rafforza l’integrità delle notizie e dei contenuti multimediali con autenticazione e tracciabilità. Inoltre, la sua tecnologia convalida i dati critici per settori come IoT, immobiliare, spedizioni, automobilistico e edile. In sostanza, Attestiv è una soluzione basata sull’intelligenza artificiale impegnata a promuovere la veridicità digitale, minimizzando così i rischi e proteggendo la reputazione di utenti e organizzazioni.

Sito web: attestiv.com

