Atisfyre è una piattaforma di influencer completa basata sull'intelligenza artificiale che consente a milioni di influencer di connettersi con marchi globali per potenti collaborazioni. E meglio ancora: Atisfyre è completamente GRATUITO per gli influencer. Atisfyre nasce dalla nostra passione di rivoluzionare e avere un impatto positivo sul settore dell'influencer marketing. Abbiamo visto quanto fosse difficile per gli influencer di tutte le dimensioni trovare i marchi giusti con cui lavorare e sapevamo che avremmo potuto sviluppare una piattaforma che potesse fornire loro gli strumenti per saltare gli intermediari e diventare i manager di se stessi.

Sito web: atisfyre.com

