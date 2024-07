Artwork Flow è un software di gestione creativa basato sull'intelligenza artificiale pensato per trasformare la gestione e il flusso di lavoro delle risorse del tuo marchio. Il prodotto prevede la gestione delle risorse digitali, consentendo agli utenti di organizzare e recuperare rapidamente le risorse utilizzando l'intelligenza artificiale. Offre inoltre automazione della conformità del marchio, automazione del flusso di lavoro, prove online e automazione creativa. La gestione delle risorse del marchio è assicurata attraverso l'utilizzo intelligente della piattaforma per comprendere le tue esigenze per gestire in modo efficace la reputazione e l'identità del tuo marchio. Il software offre anche un'ampia gamma di integrazioni con altri strumenti e app per un'esperienza senza soluzione di continuità. Diversi ruoli e settori trovano soluzioni applicabili attraverso la piattaforma ricca di funzionalità di Artwork Flow. Tra i suoi utenti figurano specialisti di operazioni creative, responsabili marketing, CMO, brand manager e designer. Le sue soluzioni specifiche per settore si rivolgono, tra gli altri, alle aziende vinicole, ai fornitori di servizi diretti al consumatore e al settore alimentare e delle bevande. I casi d'uso di Artwork Flow riguardano la semplificazione delle operazioni creative, la gestione del software di progettazione di etichette, l'automazione della personalizzazione degli annunci e la gestione delle linee guida del marchio. La piattaforma offre diversi strumenti per la correzione come un cercatore di caratteri, una scala di misurazione online e un controllo ortografico online. Per facilitare l'esperienza degli utenti, vengono fornite risorse come blog, guide, webinar e storie dei clienti. Infine, Artwork Flow fornisce anche strumenti gratuiti come uno strumento di correzione grafica per assistere nel processo creativo.

Sito web: artworkflowhq.com

