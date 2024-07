Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Artforum su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Artforum, fondata nel 1962, è una pubblicazione fondamentale nel mondo dell'arte contemporanea, riconosciuta per il suo ruolo influente nel plasmare la critica e il discorso artistico. Fondato da John P. Irwin, Jr., Artforum si trasferì rapidamente dalla California a New York nel 1967, dove rimane una pietra miliare della comunità artistica. La rivista è rinomata per i suoi rigorosi saggi critici ed è stata fondamentale nel mettere in luce gli artisti che definiscono varie epoche artistiche. L'attuale team editoriale comprende l'editore Danielle McConnell e l'editore associato Kate Koza, mentre Tina Rivers Ryan ha recentemente assunto il ruolo di redattore capo nel marzo 2024. Artforum mantiene una presenza digitale significativa, con milioni di pagine visualizzate ogni anno e un solido seguito su piattaforme di social media.

Sito web: artforum.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Artforum. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.