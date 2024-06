ArchitectGPT è uno strumento di progettazione basato sull'intelligenza artificiale che crea straordinari progetti visivi per case e proprietà basati sulle foto caricate. Lo strumento offre oltre 10-65 temi di design tra cui scegliere, tra cui moderno, Art Déco, rustico e altri, soddisfacendo le esigenze di architetti, professionisti immobiliari e interior designer. L'interfaccia è progettata per essere intuitiva e facile da usare, consentendo la personalizzazione di una stanza specifica, dal soggiorno alla cucina o dalla camera da letto all'home theater, tra gli altri, con una semplice funzione drag-and-drop. Gli utenti possono accedere a una licenza per uso commerciale per utilizzare le immagini generate per il marketing o per qualsiasi altro scopo. Inoltre, lo strumento fornisce temi personalizzati che soddisfano le esigenze specifiche del cliente. ArchitectGPT dispone anche di una piattaforma ottimizzata per dispositivi mobili che consente agli utenti di scattare foto mentre sono in movimento e caricarle per ottenere un'ispirazione progettuale immediata. ArchitectGPT offre splendidi design di interni ed esterni domestici per ispirare gli utenti con la sua tecnologia AI, che genera un'ampia varietà di temi per produrre immagini straordinarie che trasformano le case in opere d'arte. Gli utenti possono scegliere temi e stili di progettazione e sperimentare diversi layout, garantendo un risultato unico. Lo strumento è disponibile gratuitamente e gli utenti possono provarlo prima di abbonarsi al servizio. Nel complesso, ArchitectGPT fornisce un modo semplice ed efficiente per creare splendide immagini di design per la casa, risparmiando tempo e fatica e producendo progetti accattivanti con pochi clic.

Sito web: architectgpt.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a ArchitectGPT. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.