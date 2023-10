AppSheet fornisce una piattaforma di sviluppo senza codice per software applicativo, che consente agli utenti di creare applicazioni mobili, tablet e Web utilizzando origini dati come Google Drive, DropBox, Office 365 e altre piattaforme di fogli di calcolo e database basate su cloud. La piattaforma può essere utilizzata per un'ampia gamma di casi d'uso aziendali, tra cui gestione dei progetti, gestione delle relazioni con i clienti, ispezioni sul campo e reporting personalizzato. AppSheet è stata acquisita da Google nel gennaio 2020.

Sito web: appsheet.com

