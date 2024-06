Applitools è una piattaforma di automazione dei test che utilizza l'intelligenza artificiale per aiutare i team a fornire esperienze digitali impeccabili senza il fastidio delle pratiche di test tradizionali. Con Applitools Eyes e il nostro cloud di test di nuova generazione, Ultrafast Grid, gli sviluppatori e gli ingegneri del QA possono eseguire test per convalidare rapidamente la funzionalità frontend, l'accessibilità e la correttezza visiva con velocità e precisione senza precedenti. La nostra tecnologia Visual AI trasforma il modo in cui le organizzazioni affrontano la qualità garantendo che le applicazioni web e mobili appaiano e funzionino esattamente come progettate su qualsiasi dispositivo, browser, sistema operativo o applicazione nativa. Applitools è veloce, veloce da integrare con qualsiasi ambiente DevOps, facile da usare per chiunque nel team e scalabile per organizzazioni di qualsiasi dimensione che desiderano aumentare velocità e qualità con ogni versione: un risultato necessario per competere nel difficile ambiente aziendale di oggi.

Sito web: applitools.com

