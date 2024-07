AnyClip è una piattaforma video automatizzata che utilizza l'intelligenza artificiale (AI) per trasformare i video tradizionali in contenuti dinamici e intelligenti. I loro strumenti basati sull'intelligenza artificiale mirano a migliorare i video rendendoli ricercabili, misurabili, personalizzati, commercializzati e interattivi. La piattaforma offre due prodotti principali: Genius+ e GeniusWork. Genius+ è progettato per le comunicazioni rivolte ai clienti e funge da piattaforma di gestione video. Converte i video in contenuti intelligenti che possono essere completamente abilitati, consentendo funzionalità come ricercabilità e personalizzazione. GeniusWork, d'altra parte, è una piattaforma di comunicazione interna basata sull'intelligenza artificiale che facilita la condivisione delle conoscenze e la collaborazione all'interno delle organizzazioni. AnyClip fornisce anche modelli di miglioramento dei dati e di apprendimento automatico basati sull'intelligenza artificiale, che possono essere integrati nei flussi di lavoro esistenti. Questi modelli migliorano i video tradizionali arricchendoli di dati e abilitando funzionalità video intelligenti. Sfruttando l'intelligenza artificiale, AnyClip consente alle aziende di sbloccare i dati inerenti ai propri video e sfruttare i vantaggi solitamente associati ai contenuti basati su testo, come trasparenza, interattività e collaborazione. Nel complesso, la piattaforma e gli strumenti di AnyClip aiutano le aziende a rendere i propri video più intelligenti, interattivi e di impatto, fornendo loro soluzioni video avanzate per varie applicazioni e settori.

Sito web: anyclip.com

