Una piattaforma di miglioramento delle competenze dei dipendenti per aziende in rapida crescita. Una piattaforma di miglioramento delle competenze che offre ai team percorsi di apprendimento continuo per dotarli delle competenze giuste al momento giusto. I nostri programmi di miglioramento delle competenze sono personalizzati in base agli obiettivi aziendali delle organizzazioni nei settori delle vendite, del successo dei clienti, della gestione generale, della tecnologia e delle funzioni del prodotto e promuovono lo sviluppo dei dipendenti migliorando le loro competenze esistenti e sviluppandone di nuove.

Sito web: antwalk.com

