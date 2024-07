Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Amira Learning su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Amira Learning ha sviluppato il primo assistente di lettura intelligente che ascolta gli studenti mentre leggono ad alta voce, valuta la padronanza e offre tutoraggio personalizzato per accelerare la padronanza della lettura. L'azienda è stata fondata da un team di ex ingegneri e dirigenti di Pearson, IBM, ACT e Renaissance e costruita su 20 anni di ricerca della Carnegie Mellon University. La missione di Amira Learning è contribuire a colmare il divario di alfabetizzazione di 43 milioni di persone in America creando esperienze di lettura personalizzate e coinvolgenti per i bambini. Con sede a San Francisco, la società ha raccolto più di 40 milioni di dollari da investitori, tra cui Owl Ventures, Authentic Ventures, Vertical Venture Partners, Houghton Mifflin Harcourt, Outcomes Collective, Google Assistant Fund, Amazon Alexa Fund, ReThink Education e GSV AcceleraTE. Attualmente viene utilizzato da più di 2.500 scuole, raggiungendo quasi un milione di studenti negli Stati Uniti e in tutto il mondo.

Sito web: amiralearning.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Amira Learning. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.