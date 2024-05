L'American Chemical Society è un'organizzazione associativa indipendente istituita dal Congresso che rappresenta professionisti a tutti i livelli di laurea e in tutti i campi delle scienze chimiche. Con oltre 150.000 membri, ACS è la più grande società scientifica al mondo e una delle principali fonti mondiali di informazioni scientifiche autorevoli. ACS, un'organizzazione senza scopo di lucro, è in prima linea nell'evoluzione del settore chimico ed è il principale punto di riferimento professionale per chimici, ingegneri chimici e professioni correlate in tutto il mondo. ACS è dinamica e visionaria, impegnata a “migliorare la vita di tutte le persone attraverso il potere di trasformazione della chimica”. Questa visione ─ sviluppata e adottata dal Consiglio di amministrazione di ACS dopo un’ampia consultazione con i membri ─ integra pienamente la dichiarazione della missione di ACS, che è quella di “far avanzare l’impresa chimica in generale e i suoi professionisti a beneficio della Terra e di tutta la sua popolazione”. Insieme, queste due affermazioni rappresentano la nostra ragione ultima di essere e forniscono un quadro strategico per i nostri sforzi. ACS pubblica numerose riviste e database scientifici, convoca importanti conferenze di ricerca e fornisce programmi educativi, di politica scientifica e di carriera nel campo della chimica. Inoltre, ogni anno doniamo più di 22 milioni di dollari in sovvenzioni per la ricerca nel settore petrolifero e in settori correlati. Svolgiamo inoltre un ruolo di leadership nell'educazione e nella comunicazione con i politici e il pubblico in generale sull'importanza della chimica nelle nostre vite.

