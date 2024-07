Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Amazing.photos su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Amazing.photos è un generatore di foto del profilo AI che consente agli utenti di creare facilmente oltre 100 fantastiche foto di se stessi con solo 20 foto caricate. La qualità delle foto è di prim'ordine con una risoluzione Full HD di 2048x2048. La tecnologia AI utilizzata si chiama Stable Diffusion, che è una forma di messa a punto del modello per riconoscere una determinata persona. Gli utenti possiedono le foto che generano e possono fare ciò che vogliono con esse, incluso scaricarle, condividerle, eliminarle, venderle o farsi tatuare. Le foto sono archiviate in modo sicuro su server a Francoforte, in Germania e Amazing.photos prende sul serio la privacy, non vendendo mai i dati degli utenti. Il pagamento viene gestito tramite Stripe, leader del settore, e i dettagli di pagamento non vengono mai visualizzati o archiviati da Amazing.photos.

Sito web: amazing.photos

