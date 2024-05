Alternative Payments è una piattaforma di pagamenti B2B a servizio completo che semplifica e automatizza i pagamenti per te e i tuoi clienti. Offri ai tuoi clienti una piattaforma white-label sicura per pagare le fatture con numerosi metodi di pagamento (ACH, carte di credito e pagamento a rate). Integra le principali soluzioni software di contabilità e PSA per sincronizzare le fatture e rendere la riconciliazione automatica un gioco da ragazzi. Abilita automazioni come il pagamento automatico e promemoria e-mail automatizzati per risparmiare tempo e raccogliere le fatture più velocemente, oltre a sbloccare informazioni dettagliate sui dati per darti visibilità completa sui pagamenti e prevedere meglio il flusso di cassa. Tutto in un'unica piattaforma.

Sito web: alternativepayments.io

