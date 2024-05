Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Alloy.ai su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Alloy.ai è una torre di controllo della domanda e dell'inventario creata appositamente per aiutare i marchi di beni di consumo a vendere più prodotti, risparmiare tempo e risolvere le complesse sfide della catena di approvvigionamento. Alloy.ai è costruito su una piattaforma dati alimentata da oltre 850 connettori predefiniti che integrano i dati POS giornalieri a livello di negozio e i dati di inventario con i dati della catena di fornitura, offrendo ai marchi una visibilità completa e immediata sulla domanda e sull'inventario attraverso la loro rete. La nostra piattaforma cloud è un hub centrale per rilevare problemi e opportunità, rispondere immediatamente e prevedere quali problemi di vendita e della catena di fornitura potrebbero trasformarsi in problemi gravi. Alloy.ai gode della fiducia di aziende che vanno da Fortune 500 ai nativi digitali, tra cui Ferrero, Bic, Valvoline, Bosch e Melissa & Doug. I clienti ottengono regolarmente una riduzione del 35%+ delle scorte esaurite, un impatto sui profitti del 5%+ e milioni di dollari in ordini incrementali con i loro partner di vendita al dettaglio.

Sito web: alloy.ai

