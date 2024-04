Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Allen su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

In ALLEN Digital, guidiamo un approccio all'istruzione basato sulla tecnologia, sfruttando i talenti tecnologici di alto livello delle principali aziende tecnologiche. Attraverso la nostra collaborazione strategica con Bodhi Tree Systems, un'importante società di venture capital nota per la creazione e l'espansione di marchi tecnologici, stiamo rivoluzionando l'istruzione con un approccio tecnologico. Affrontiamo due sfide cruciali nell’attuale panorama educativo: la necessità di dare maggiore enfasi all’apprendimento olistico e l’adozione di un approccio unico per tutti. Stiamo sfruttando l'intelligenza artificiale per sviluppare un'innovativa piattaforma di tecnologia educativa per fornire agli studenti un'esperienza di apprendimento end-to-end avvincente. Il nostro obiettivo è trasformare l’istruzione fornendo esperienze di apprendimento personalizzate che trascendono le aule tradizionali soddisfacendo le esigenze di apprendimento individuali e promuovendo miglioramenti significativi nei risultati di apprendimento.

