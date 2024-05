Algomo è una piattaforma generativa basata sull'intelligenza artificiale progettata per automatizzare l'assistenza clienti tramite bot personalizzati simili a ChatGPT per i siti Web. Consente alle aziende di risolvere le interazioni dell'assistenza clienti in modo efficiente, con il bot che gestisce le richieste, intensifica i problemi quando necessario e opera senza necessità di formazione o manutenzione. La piattaforma di Algomo funziona rispondendo istantaneamente alle domande ripetitive dei clienti, riducendo così i costi e aumentando la soddisfazione del cliente (CSAT) e i punteggi di coinvolgimento dei dipendenti. Automatizza l'etichettatura, la categorizzazione e il triaging delle interazioni di supporto, riducendo i tempi di gestione e le attività manuali. Inoltre, offre agli agenti suggerimenti di intelligenza artificiale e condivisione dello schermo in tempo reale per migliorare i tempi di risposta e la produttività. Algomo è particolarmente utile per le aziende che desiderano: * Automatizza il servizio clienti: risolvendo la maggior parte delle interazioni di supporto attraverso l'automazione. * Migliorare l'efficienza: ridurre il tempo e le risorse spese per l'assistenza clienti. * Migliorare la soddisfazione di clienti e dipendenti: attraverso risoluzioni più rapide e meno attività manuali. * Espansione internazionale: grazie alle sue funzionalità multilingue, è ideale per le aziende che si espandono a livello globale.

Sito web: algomo.com

