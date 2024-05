Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Airtrain su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Messa a punto e valutazione del LLM senza codice. Airtrain AI è una piattaforma di calcolo senza codice per modelli linguistici di grandi dimensioni. I modelli di intelligenza artificiale proprietari come GPT-4 sono molto potenti ma anche molto costosi, lenti, inaffidabili e non sicuri. Mentre le aziende cercano di trasformare i propri prototipi di intelligenza artificiale in prodotti di livello produttivo, si trovano a dover affrontare fatture elevate, API lente e tassi di fallimento elevati. D'altra parte, è stato dimostrato che i modelli linguistici più piccoli sono in grado di funzionare allo stesso modo di quelli più grandi con set di dati di alta qualità ottimizzati. Airtrain AI consente ai professionisti dell'intelligenza artificiale di esplorare alternative ai modelli proprietari, creare set di dati di addestramento, valutare, ottimizzare e servire un'ampia selezione di LLM open source.

