AILab Tools è una piattaforma di intelligenza artificiale che fornisce una suite di funzionalità di modifica delle immagini online. Sfrutta l'intelligenza artificiale per facilitare una serie di manipolazioni e miglioramenti delle immagini come la colorazione delle immagini in bianco e nero, l'incremento della nitidezza, le regolazioni del contrasto e l'ingrandimento delle immagini senza perdita di dati. La piattaforma dispone anche di strumenti specializzati per attività distinte come l'animazione dei ritratti, l'alterazione dell'età delle foto, lo scambio del genere delle foto e l'alterazione dello stile delle immagini. Utilizzando l'API di AILab, gli utenti possono sviluppare le proprie applicazioni personalizzate di elaborazione delle immagini. Alcuni prodotti chiave includono la rimozione dello sfondo AI, l'intelligenza artificiale dell'immagine e l'intelligenza artificiale del ritratto. Nella categoria "Ritratto AI" sono disponibili funzionalità come l'alterazione dell'espressione facciale, il cambio dell'acconciatura e lo scambio di età e sesso. D'altra parte, la categoria "Immagine AI" comprende servizi di upscaling delle immagini, miglioramento delle foto, colorazione delle foto AI e dehazing delle immagini, tra gli altri. La "Rimozione sfondo AI" facilita l'eliminazione dello sfondo sia generale che verticale. Oltre a queste funzionalità primarie, AILab Tools offre altre funzioni di utilità per migliorare la qualità di foto e ritratti.

Sito web: ailabtools.com

