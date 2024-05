AIhelp è una società globale di piattaforme di assistenza clienti con sede a Hong Kong. Fondata nel 2014, l'azienda conta oggi oltre 80 dipendenti e serve 12.000 clienti in 32 paesi e territori. È progettato per le aziende che desiderano relazioni e soddisfazione con i clienti per renderle più forti, personali e produttive. Il nostro obiettivo è spingere le aziende a fornire un grande supporto e quindi maturare un servizio e un impegno proattivo fornendo loro tutti gli strumenti e le infrastrutture tecnologiche progettate per essere facili da usare in oltre 20 lingue. AIhelp è una piattaforma di assistenza clienti AI allo scopo di messaggistica e operazioni sia per dispositivi mobili che Web, comprese molte funzioni di assistenza clienti come messaggistica in-app, bot chat AI, modulo di controllo automatico, notifiche push, avvisi, Spotlight, app indicizzazione e altro ancora. Ti consente di fornire supporto personalizzato utilizzando l'apprendimento automatico per potenti analisi basate sul cloud per ottenere classifiche e fidelizzazione più elevate e risolvere istantaneamente i problemi dei clienti ed è altamente efficiente nel dare un senso a enormi quantità di dati che portano i clienti a rimanere felici e soddisfatti.

Sito web: aihelp.net

