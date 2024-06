Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per 爱给网 su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

爱给网 (Aigei.com), che offre un'ampia gamma di risorse multimediali digitali tra cui effetti sonori, musica di sottofondo, modelli 3D, riprese video e altro ancora. Fornisce sia risorse gratuite con licenze Creative Commons (CC), sia licenze commerciali a pagamento per varie risorse. Le principali categorie di risorse includono: * Effetti sonori (oltre 691.000 articoli) che abbracciano ambienti naturali, scene di vita, voci umane, animali, guerre, ecc. * Musica di sottofondo/BGM (oltre 43.900 elementi) con diversi stati d'animo e temi come giochi, film, brevi video. * Modelli 3D (varie categorie come modelli generali, modelli specializzati, materiali/texture) * Modelli video, filmati e risorse VFX * Risorse grafiche 2D come icone, illustrazioni, sfondi, ecc. * Risorse artistiche di gioco come elementi dell'interfaccia utente, personaggi, abilità, ecc. * Tutorial didattici e strumenti/plugin software

Sito web: aigei.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a 爱给网. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.