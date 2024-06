AI-Lawyer è una piattaforma basata sull'intelligenza artificiale che fornisce consulenza legale istantanea e strumenti per la creazione di documenti per sostituire consulenze costose, lunghe attese per appuntamenti e testi legali confusi. La piattaforma è accessibile online e garantisce privacy e anonimato ai clienti. Offre inoltre un generatore di documenti legali basato sull'intelligenza artificiale in modo che gli utenti possano creare qualsiasi accordo legale in un minuto senza competenze legali. Inoltre, la piattaforma dispone di un controllo documenti per ottenere un riepilogo di facile comprensione di qualsiasi accordo e di un comparatore di documenti per confrontare diversi accordi e vedere le differenze tra loro. AI-Lawyer è anche conveniente e fornisce risorse utili con spiegazioni in linguaggio semplice del gergo legale. La piattaforma ha un punteggio elevato con 5 stelle da 252 utenti ed è consigliata da coloro che l'hanno utilizzata. AI-Lawyer protegge i diritti e i portafogli degli utenti fornendo al contempo una soluzione legale conveniente, economica e di alta qualità.

Sito web: app.ailawyer.pro

