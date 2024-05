Ahsuite ti consente di organizzare la comunicazione con i tuoi clienti in un portale clienti facile da usare in modo che nulla venga perso o perso. Ha un design pulito e minimalista, con l'accento sul lavoro che desideri visualizzare: dashboard, schede Figma, presentazioni di diapositive, video, report o qualsiasi altra cosa. Se può essere incorporato in un iframe, puoi condividerlo in un portale clienti. I nostri portali clienti sono sicuri, organizzati e self-service. Una volta provato Ahsuite, non tornerai mai più a inviare collegamenti tramite email. Ahsuite viene fornito con una suite di potenti strumenti di collaborazione creati appositamente per le agenzie digitali. Ciò significa che puoi dire addio a Trello, Slack, DropBox e LastPass, perché Ahsuite ti consente di fare tutto con un unico accesso. Con un piano Pro o Agency, puoi anche accedere alla nostra esclusiva rete di liberi professionisti e agenzie. Quindi puoi anche usare Ahsuite per costruire la tua squadra! Il piano Starter include attività, file, conversazioni e fino a dieci portali GRATIS!

Sito web: ahsuite.com

