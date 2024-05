Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per AgileMD su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Analisi predittiva e percorsi clinici per gli ospedali. In AgileMD stiamo costruendo la più avanzata piattaforma di analisi predittiva in tempo reale e algoritmi clinici per gli ospedali. Il nostro motore basato su cloud aiuta migliaia di medici e infermieri in tutto il Paese a prendere decisioni mediche, in modo che ogni paziente riceva la massima qualità e valore delle cure basate sulle conoscenze e sui dati medici più recenti.

Sito web: agilemd.com

