ADXL è uno strumento di automazione basato sull'intelligenza artificiale che consente alle aziende di eseguire campagne pubblicitarie senza sforzo su più canali di social media tra cui Google, Facebook, LinkedIn, TikTok, Instagram e Twitter in un unico posto. Lo strumento non richiede competenze tecniche o certificazioni, rendendolo accessibile a chiunque. Con le opzioni di copy e retargeting ottimizzate per l'intelligenza artificiale di ADXL, le aziende possono aumentare il coinvolgimento, i tassi di conversione e crescere rapidamente. Lo strumento offre soluzioni che ampliano la portata e migliorano il controllo, semplificando la gestione efficiente di più canali. L'intelligenza artificiale addestrata su sette anni di dati sul comportamento delle campagne pubblicitarie può gestire i budget in modo intelligente e fornire automaticamente canali convenienti, eliminando la necessità di ottimizzazione manuale. La piattaforma offre ottimizzazione multicanale e visibilità del canale, migliorando il ROI e la trasparenza nell'analisi e nelle metriche. ADXL fornisce un approccio ibrido e flessibile, consentendo alle aziende di utilizzare i propri account pubblicitari o la pubblicazione di annunci ADXL. Lo strumento offre una tecnologia basata sull'intelligenza artificiale che abbina i clienti in base a segmenti di iper-targeting predefiniti ed elenchi pronti per il retargeting. Inoltre, le campagne di lead istantanee di ADXL incorporano annunci lead di Facebook, LinkedIn e Google, creando un'automazione semplificata su tutte le piattaforme e riducendo il fastidio di creare centinaia di elenchi di retargeting. Lo strumento è inoltre dotato di un monitoraggio delle conversioni semplice ed efficace che viene installato e gestito tramite un unico snippet di codice. Nel complesso, ADXL è uno strumento conveniente, efficiente e intelligente che semplifica e aumenta le entrate migliorando al tempo stesso il ROI.

Sito web: adxl.ai

