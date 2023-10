AddThis è un servizio di social bookmarking che può essere integrato in un sito web tramite l'utilizzo di un widget web. Una volta aggiunto il widget, i visitatori del sito Web possono aggiungere un segnalibro o condividere un elemento utilizzando una varietà di servizi, come Facebook, MySpace, Google Bookmarks, Pinterest e Twitter. Il sito raggiunge 1,9 miliardi di visitatori unici mensilmente ed è utilizzato da oltre 15 milioni di editori web. Il servizio operava sotto società tra cui AddThis, Inc., AddThis, LLC e Clearspring Technologies, Inc. fino all'acquisizione della società da parte di Oracle Corporation il 5 gennaio 2016.

Sito web: addthis.com

