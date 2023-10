Con un design accurato e una grafica sorprendente, Actions è un modo completamente nuovo per tenere il passo con la tua vita. Actions di Moleskine rende le attività qualcosa che non vedi l'ora di svolgere. La complessità e la confusione dei task manager tradizionali sono sostituite da un'interfaccia chiara che ti mantiene concentrato. Il design intelligente significa che funzionalità potenti sono disponibili quando ne hai bisogno, ma mai in mezzo. L'estetica di Actions presenta neri profondi e colori meravigliosi per far risplendere lo schermo del tuo dispositivo. Animazioni giocose e fluide rendono la navigazione veloce, divertente e facile. Con le Action Card puoi creare attività che verranno inserite direttamente nel tuo programma facile da consultare. Abbinali a promemoria, note ed elenchi per organizzare facilmente la tua giornata. Gli elenchi ti consentono di raggruppare le tue carte azione. È sufficiente contrassegnare una scheda azione con il nome di un elenco per organizzarla con codifica a colori. La schermata Pianificazione è un elenco aggiornato di tutte le tue attività per i prossimi sette giorni, rendendo semplicissimo vedere cosa hai in programma. Hai bisogno di riprogrammare? Basta trascinare e rilasciare per spostare un'attività in un altro giorno. La schermata Registro è una vetrina soddisfacente di tutte le attività che hai completato.

Sito web: moleskinestudio.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Actions. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.