Aakash Educational Services Limited (AESL) è un'azienda leader nella preparazione ai test in India con una forte eredità di oltre 35 anni, che fornisce servizi completi di preparazione ai test per gli studenti che si preparano per gli esami di ammissione di medicina (NEET) e di ingegneria (JEE), scuola/consiglio Esami e concorsi come NTSE, KVPY e Olimpiadi.

Sito web: aakash.ac.in

